Kahramanmaraş 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü hava koşullarında değişiklikler olabilir. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 11°C olarak tahmin edilmektedir. 5 Mayıs Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava beklentisi var. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 14°C civarında olacaktır. 6 Mayıs Salı günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 13°C olarak öngörülmektedir. 7 Mayıs Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 14°C civarında beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşularındaki değişkenliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle 4 ve 6 Mayıs günlerinde yağışlı havalarda şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 20°C ile 25°C arasında değişeceği öngörülüyor. Gündüzleri hafif kıyafetlerle dolaşabilirsiniz. Ancak akşamları serin olabilir. Bu nedenle akşam saatlerinde ceket almanızda yarar var. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.