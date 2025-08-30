HABER

Kahramanmaraş 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılaşacak.

Kahramanmaraş 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların 22°C civarına düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 34°C, gece sıcaklıklarının ise 22°C civarında olması bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü rüzgarlı bir hava ile birlikte gündüz sıcaklıklarının 37°C, gece sıcaklıklarının 22°C civarında olacağı değerlendiriliyor. 2 Eylül Salı günü çok sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 39°C, gece sıcaklıklarının 23°C civarında olması öngörülüyor. 3 Eylül Çarşamba günü rüzgarlı bir hava ile birlikte gündüz sıcaklıklarının 37°C, gece sıcaklıklarının 23°C civarında olması tahmin ediliyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklıklarının 35°C, gece sıcaklıklarının ise 22°C civarında olması bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıklarının 36°C, gece sıcaklıklarının 22°C civarında olması öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu saatlerde evde kalmak veya serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle savrulabilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

