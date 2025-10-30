HABER

Kahramanmaraş 30 Ekim Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta Ekim ayının son günlerinde hava durumu genel olarak güneşli ve açık olacak. 30 Ekim'de gündüz sıcaklıklar 16°C, gece ise 4°C olarak ölçülecek. 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde sıcaklıklar sırasıyla 18°C ve 20°C’ye yükselecek. Hava serinleyebilir, bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler ve bol su tüketimi sağlık açısından faydalı olacaktır. Sis oluşumu nedeniyle dikkatli sürüş önerilmektedir. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 4°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %67. Rüzgar hızı saatte 3.5 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 06:55, gün batımı ise 17:34'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 31 Ekim Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında, gece ise sıcaklığın 3°C olması öngörülüyor. 1 Kasım Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 4°C olarak tahmin ediliyor. 2 Kasım Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 20°C, gece ise 0°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının gündüzleri 16-20°C arasında, gece ise 0-4°C arasında değişmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağından kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekmektedir. Bol su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Sabaha ve akşama dikkat edilmelidir. Özellikle oluşabilecek sis nedeniyle trafik koşulları değişebilir. Sürüş sırasında dikkatli olmak oldukça önemlidir.

