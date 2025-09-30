HABER

Kahramanmaraş 30 Eylül Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor.

Gece sıcaklığı ise 19°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan saatte 8 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar batıdan saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %46 ile %71 arasında değişecek.

Gelecek günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklarının 30°C civarında, gece ise 16°C olması bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında tahmin ediliyor. 3 Ekim Cuma günü de hava güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları yine 29°C, gece sıcaklıkları 18°C olacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik gelmesi ciltte olumsuz etkiler yapabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Aynı zamanda bol su tüketimi, vücudun susuz kalmaması açısından önemlidir.

Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Aksi takdirde sindirim sistemi aşırı yüklenebilir. Aşırı sıcaklarda fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Bu aktiviteleri serin saatlere ertelemek, sağlık sorunlarını önleyebilir.

Rüzgarın batıdan esmesi hava kirliliğini artırabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takması önerilir. Ayrıca, mümkünse kapalı alanlarda kalmaları daha iyidir. Rüzgarın hızı arttıkça toz ve polen havada daha fazla bulunabilir. Bu durumu unutmamak gerekir.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak, olası olumsuzlukları önleyebilir.

