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Kahramanmaraş 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 30 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde güneşli bir hava ile karşılanıyor.

Kahramanmaraş 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş, 30 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölge için tipik bir yaz günü koşulunu yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 1 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 36°C'ye yükselebileceği, 2 Temmuz Çarşamba günü ise 36°C civarında kalacağı düşünülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaz aylarının ortasında Kahramanmaraş için olağan bir durumdur.

Sıcak günlerde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarının etkisini azaltır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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