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Kahramanmaraş 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşırı sıcak hava koşullarının etkisi altında olacaktır.

Kahramanmaraş 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Gece saatlerinde sıcaklığın 24°C civarında olması öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 36°C, 1 Ağustos Cuma günü 35°C ve 2 Ağustos Cumartesi günü 35°C civarında olması tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, gündüz saatlerinde daha belirgin şekilde hissedilecektir.

Aşırı sıcak hava koşulları, vatandaşlar için sağlık ve güvenlik açısından çeşitli riskler taşır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı daha hassas olabilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Bol su içmek ve serin ortamlarda kalmak gerekmektedir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun giysiler giymek de alınabilecek önlemlerdir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklarını korumak açısından büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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