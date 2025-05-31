Kahramanmaraş 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru bölgedeki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 1 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 3 Haziran Salı günü ise rüzgarlı bir hava koşulu öngörülüyor. Sıcaklıklar bu günlerde 29°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve zaman zaman yağışların görülmesi, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir etken. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve bol su tüketilmelidir. Ayrıca, yağışlı günlerde, özellikle gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği 2 Haziran'da, açık alanlardan uzak durulmalıdır. Güvenli bölgelerde kalmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde ise uçabilecek eşyaların güvenli bir şekilde saklanması gerekir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemlerin alınması, olası kazaların önüne geçebilir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, hem konforlu hem de güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.