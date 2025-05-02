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Kahramanmaraş'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kahramanmaraş’ın merkeze bağlı Bertiz bölgesi ve Afşin ilçesinde etkili olan sağanak, yerini kısa sürede ceviz büyüklüğündeki doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, bölgedeki meyve bahçeleri ve tarım arazilerinde ciddi zarara yol açtı.

Kahramanmaraş'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kahramanmaraş'ta sağanak yağmur etkili oldu. Şehri merkezinde etkili olan sağanak kısa sürerken, Ahır Dağındaki Bertiz bölgesini dolu vurdu. Bertiz bölgesinin mahallelerinde etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Özellikle bölgenin geçim kaynaklarından olan ceviz ve üzüm ağaçlarında ciddi zarar oluştuğu belirtildi. Henüz olgunlaşma döneminde olan meyvelerin birçoğu yere dökülürken, ağaçların dallarında da kırılmalar meydana geldi.

Öte yandan, dolu yağışının ardından bölgede kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin görselleri video ve fotoğraf karelerine de yansıdı. Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde yaşayan Hanif Ayar, "82 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle dolu görmedim. Biz mayıs ayının ikisinde böyle bir dolu ve fırtına görmedik" dedi. Çiftçi ve üretici Mehmet köşker ise "Bugün öğle saatlerinde başlayan yağış Bertiz'de etkili oldu. Meyve ağacı kalmadı hepsini dolu vurdu. Yağış 2 saat sürdü ve sonrası dolu yağdı. Sel sonrası yollarımız kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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