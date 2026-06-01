Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 1 Haziran Pazartesi 2026 günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. Nem oranı %28 ile %31 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4-5 km/saat aralığında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

2 Haziran Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 31 ile 16 derece arasında değişecek. 3 Haziran Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 31 ile 16 derece civarında olacak. 4 Haziran Perşembe günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu arası olacak. Sıcaklık 31 ile 18 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli havalarda dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler cilt koruması sağlar. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önlemek için faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler giymek serin kalmayı kolaylaştırır. Rüzgar hızı düşük olacağı için hafif esintiler beklenebilir. Bu, hava sıcaklığını daha tolerable hale getirebilir.

