HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş’ta 01 Kasım Pazar 2026 tarihinde hava durumu sakin ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Gündüz sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilirken, akşam saatlerinde 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda yürüyüş ve piknik gibi etkinlikler için uygun bir gün olacak. Ancak, önümüzdeki günlerde yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Hava durumunu takip etmek, hazırlıklı olmak açısından büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kahramanmaraş’ta, 01 Kasım Pazar 2026 tarihinde hava durumu sakin ve değişken bir atmosfer sunuyor. Şehirde hava sıcaklığı 20 derece civarındadır. Güneşin ilk ışıklarıyla halk güne başlarken, sabah serin bir hava gözlemleniyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 22 dereceye yükseliyor. Bu değişiklik, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir ortam yaratıyor.

Hava durumu genel itibarıyla aşırı sıcaklardan uzak. Nem oranı da kabul edilebilir seviyelerde. Dışarıda zaman geçirmek oldukça rahat olacaktır. Güzel geçmesi beklenen bu Pazar günü, ailenizle yürüyüş yapabilirsiniz. Parklarda piknik planları da yapabilirsiniz. Ancak akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık 19 dereceye düşecek. Dışarıda kalmayı düşünenlerin ceket alması akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Özellikle haftanın ortalarına doğru yerel yağışların etkili olması öngörülüyor. Bu durum, tarım yapanlar için müjde niteliği taşıyor. Dış mekan etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Havanın sıcak ve ani değişimi, pozitif havayı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hava durumunu dikkatle takip etmek faydalı olabilir.

Hava durumu tahminlerini sıkı takip etmek önemlidir. Gün içerisinde ani bir değişiklik olursa hazırlıklı olmak gereklidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Böylece ıslanmaktan korunmuş olursunuz. Benzer günlerde katmanlama yaparak üst giysi bulundurmak faydalıdır. Havanın değişkenliği, dışarıda geçirilen zamanı planlamayı gerektiriyor. Hazırlıklı olmak, hem sağlık hem de konfor açısından önemlidir.

Kahramanmaraş bu Pazar ideal bir hava sağlıyor. Ancak yaşanacak hava değişimleri için hazırlıklı olmak da akıllıca bir yaklaşımdır. Yakın günlerde gözlemlenen dalgalanmalar, temkinli davranmayı gerektiriyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için duyarlı olmalısınız. Şimdilik güzel bir gün ve heyecan verici bir hava durumu için bölgenizi takip etmeyi unutmayın.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladıHaydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı
Türkiye'de sosyal medyada yeni dönem! Çocuklar için 'sonsuz kaydırma' dönemi bittiTürkiye'de sosyal medyada yeni dönem! Çocuklar için 'sonsuz kaydırma' dönemi bitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.