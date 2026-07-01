Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38 - 39 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise 21 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat seviyesinde olacak.

Bugün Kahramanmaraş'ta sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmaya özen gösterin.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda benzer sıcaklıklar devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 35 - 36 derecelerde seyredecek. Gece sıcaklıkları 20 - 22 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 1 - 3 km/saat olacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya dikkat edin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalın. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar dikkatli olmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Vücut sağlığınızı korumak için dikkat edilmelidir.