Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş' ta hava durumu, 2 Ağustos 2026 Pazar günü oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 38 - 40 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20 - 22 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük. Bu durum, hava sıcaklığını daha belirgin hale getiriyor. Rüzgar hafif esiyor, hızı 5 - 8 km/s civarında.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durum. Gün boyunca bol su içmek gerekli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak faydalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını koruyacaktır. Şapka takmak da cilt için koruma sağlar.

Gelecek günlerde Kahramanmaraş hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi gününde hava sıcaklıkları yine 38 - 40 derece civarında olacak. 4 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 39 - 41 derece arasında seyredecek. 5 Ağustos Çarşamba hava sıcaklıkları 40 - 42 derece olacaktır. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk taşır.

Bu dönemde, serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir. Ağır yemeklerden kaçınmak da sağlıklı bir tercihtir. Düzenli olarak su içmek gerekir. Ayrıca, hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmalısınız. Mümkünse sabah veya akşam saatlerinde dışarıda olmalısınız.

Kahramanmaraş'ta hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahmin, sıcak ve güneşli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.