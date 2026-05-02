Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu, 2 Mayıs 2026 Cumartesi sabahı bulutlu ve güneşli olarak başlıyor. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğleden sonra bulutlanma artacak. Akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı %56 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 11 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'taki hava, önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Üçüncü gün, 3 Mayıs Pazar, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında seyredecek. Dördüncü gün, 4 Mayıs Pazartesi, hava bulutlu ve güneşli görünümde olacak. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında değişecek. Beşinci gün, 5 Mayıs Salı, hava yine bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar, 12 ile 15 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun kıyafetler giymek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak da faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Yağışlı günlerde ıslanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Sürücüler, yağışlı ve kaygan zeminlerde daha dikkatli olmalıdır. Trafik kazalarını önlemek için hız limitlerine uymak gerekmektedir.

Kahramanmaraş'taki hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.