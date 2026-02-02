Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün 2 Şubat 2026 Pazartesi. Kahramanmaraş'ta hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı 10 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati ise 17:54 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Şubat Salı günü hafif yağmurlu. 4 Şubat Çarşamba günü çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında seyredecek. 5 Şubat Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Bu dönemde hava sıcaklıklarının 0 ile 6 derece arasında olacağı düşünülüyor.

Bu serin ve yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı. Yüksek nem oranı nedeniyle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerek. Sürücüler yağmurlu ve kaygan zeminlerde daha dikkatli olmalı. Bu, trafik kazalarını önlemek için önemlidir.

Kahramanmaraş'taki hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahmin için yerel meteoroloji raporlarını takip edin.