HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 2 Şubat 2026 tarihinde hava hafif yağmurlu ve serin geçiyor. Sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı 10 km/s olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Şubat'ta hafif yağmur beklenirken, 4 Şubat'ta güneşli hava etkili olacak. Bu serin günlerde uygun kıyafetler giymek ve dikkatli olmak önemli.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün 2 Şubat 2026 Pazartesi. Kahramanmaraş'ta hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı 10 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati ise 17:54 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Şubat Salı günü hafif yağmurlu. 4 Şubat Çarşamba günü çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında seyredecek. 5 Şubat Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Bu dönemde hava sıcaklıklarının 0 ile 6 derece arasında olacağı düşünülüyor.

Bu serin ve yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı. Yüksek nem oranı nedeniyle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerek. Sürücüler yağmurlu ve kaygan zeminlerde daha dikkatli olmalı. Bu, trafik kazalarını önlemek için önemlidir.

Kahramanmaraş'taki hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahmin için yerel meteoroloji raporlarını takip edin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.