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Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 2 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 34-35 dereceye yükselebilirken, gece 20-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak ve rüzgar saatte 14 km civarında esecek. Yağış ihtimali bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. Sıcak hava koşullarında dışarı çıkacakların dikkatli olmaları öneriliyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kahramanmaraş'ta 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20-22 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte 14 km civarında eseceği tahmin ediliyor. Yağış olasılığı ise %0 seviyesinde.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34-35 dereceye kadar çıkacak. Gece ise 20-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksektir. Rüzgar saatte 14 km civarında esecek. Yağış ihtimali bulunmamaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 35-36 derece olması bekleniyor. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 34-35 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları 20-22 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı ise saatte 14-15 km civarında tahmin ediliyor. Yağış olasılığı %0 seviyesinde.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Öğle saatlerinde dışarı çıkacakların önlem alması gerekir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini minimuma indirmek için klima veya vantilatör kullanılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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