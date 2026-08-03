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Kahramanmaraş Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu, yaz mevsiminin sıcaklığını yansıtacak. Gün içinde hava sıcaklığı 38-40 dereceye ulaşabilir. Gece ise sıcaklıklar 22-23 derece arasında kalacak. Yüksek sıcaklık, açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir. Güneş ışınlarının yoğun saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen göstermek gerekecek. Su tüketimine dikkat edilmesi ve çevresel kaynakların korunması da büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 38-40 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22-23 derece arasında seyredecek. Hava genelde açık ve güneşli. Bu durum sıcaklıkların daha da artmasına neden olabilir.

Sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Ayrıca güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyredecek. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 39-40 derece civarında olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları yine 22-23 derece arasında kalacak. Yüksek sıcaklıklar, çocuklar ve yaşlılar için risk oluşturabilir. Bu dönemde bol su içmeye özen göstermek önemlidir.

Ayrıca, yüksek sıcaklıkların neden olması muhtemel kuraklık riski göz önünde bulundurulmalıdır. Su kaynaklarını korumak gereklidir. Gereksiz su tüketiminden kaçınmak, çevresel açıdan faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların süreceği tahmin ediliyor. Bu koşullarda sağlığınızı korumak için önlemler almak önemlidir. Çevreye duyarlı olmak da dikkat edilmesi gereken bir konudur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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