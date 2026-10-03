Kahramanmaraş Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu hakkında 03 Ekim Cumartesi 2026 tarihi önemli bilgiler sunuyor. Şehirde genel olarak hafif bulutlu ve serin bir hava hâkim. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında. Güne başlarken hafif bir esinti hissediliyor. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ferahlatıcı. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükselecek. Ancak akşamüstü saatlerinde bulutlar artacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Bugünkü hava genel itibarıyla serin ama ferah bir atmosfer sunuyor.

Kahramanmaraş'ın Ekim ayı hava durumu dalgalı bir süreç belirmektedir. Özellikle hafta başında hava sıcaklıklarında küçük artışlar olacak. Hafta içi günlerinde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde düşen sıcaklıklar, dışarıda kalmayı planlayanları dikkatli olmalı. Ayrıca önümüzdeki günlerde yer yer hafif yağışlı havaların etkili olacağı bilgisi var. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarına göre önlem alması önemli.

Hava şartlarına uygun giyinmek bu dönemde önemlidir. Dışarıda zaman geçireceklerin, ani hava değişikliklerine hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu, günlerinin keyifli geçmesi açısından büyük önem taşıyor. Bulutların sıklaşması ve düşen sıcaklıklar su ihtiyacına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Serin havalarda yeterli sıvı alımı genel sağlık açısından önemlidir.

Kahramanmaraş hava durumu serin ve hafif bulutlu olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde değişken bir seyir izleniyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlar yapmak sağlık için gereklidir. Bu bağlamda Kahramanmaraşlılar, hava durumunu sürekli takip etmelidir.