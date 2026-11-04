Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu, 04 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde dikkat çekiyor. Bugün hava, kısmen bulutlu ve hafif serin bir görünümde. Sıcaklıklar, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Ekim ayının sonuna yaklaşırken, kışa adım atıyoruz. Sabah saatlerinde sert bir soğuk hissedilebilir. Öğle saatlerinde güneş, biraz daha etkili olacaktır. Hava, bu saatlerde oldukça ılıman hale geliyor. Kahramanmaraş’taki bu hava durumu, halkın kış hazırlıklarına devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

Bugünün hava durumu, serin ama güneşli olarak özetlenebilir. Caddelerde yürüyen insanlar, hafif ceketlerle dolaşıyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olması önemli. Kahramanmaraş’ta akşam sıcaklıklarının 15 dereceye gerileyebileceği hatırlanmalı.

Gelecek günlerde hava durumu, sıcaklık değişimleri ve yağışlarla şekillenecek. Cumartesi günü, bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklıklar yine 18 ile 21 derece arasında değişecek. Bu süreçte, yağışların yerel su kaynaklarına katkı sağlaması söz konusu. Ani hava değişimlerine dikkat etmekte fayda var. Dışarıda olmayı planlayanlar, yanlarında yağmurluk bulundurmalı.

Önümüzdeki hafta, sıcaklıkların 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Böyle günlerde kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Sıcak içeceklerin dışarıda bulunması da keyif verebilir. Dışarıda geçirilen zamanın konforu için gerekli hazırlık yapılmalı. Kahramanmaraş hava durumu takip edilerek, olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınmalıdır.

Kahramanmaraş’taki hava şartları sürekli değişiyor. Bugün, keyifli bir hava yaşayacaksınız. Ancak ilerleyen günlerde, yağışlı hava koşulları ve sıcaklık düşüşleri bekleniyor. Güncel hava durumu tahminleri, her zaman takip edilmelidir.