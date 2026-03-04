Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, kış mevsiminin son günlerine yaklaşıldığını gösteriyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1°C civarındadır. Hafif kar yağışı bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6°C'ye yükselecek. Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 4°C civarına düşebilir. Hafif kar yağışı devam edebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 1°C'ye inerek hafif kar sağanağı bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta bugün kış koşulları etkisini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler öngörülüyor. 5 Mart Perşembe günü sıcaklığın 7°C'ye çıkması bekleniyor. Bol güneş ışığı ile bu gün devam edecektir. 6 Mart Cuma günü ise bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ta 7 gün yağışlı ve 8 saat güneşli gün geçireceği biliniyor. Bu nedenle, hava koşullarına göre uygun giyinmek önemli. Planlarınızı buna göre yapmanız faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın kıyafetler, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmanız önerilir. Soğuktan korunmak için katmanlı giyim tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına göre hem iç hem dış mekan aktiviteleri planlayabilirsiniz. Yağış olasılığını dikkate alarak alternatif planlar hazırlamak da gerekli olacaktır.