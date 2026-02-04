Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişiklik gösterecek. Türkoğlu ilçesindeki hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Dulkadiroğlu ilçesinde sıcaklık 5.9 derece olarak tahmin ediliyor. Afşin ilçesinde hava sıcaklığı -2.8 derece olacak. Nurhak ilçesinde ise 0.1 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor.

Genel olarak, Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı 5 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 3 derece civarında olacak. Nem oranı %69 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı ise 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu şöyle olacak. 5 Şubat Perşembe günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmurlu olacak. 7 Şubat Cumartesi günü de yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. Sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 1.5 ile 3 derece arasında kalacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak önemlidir. Şemsiyeler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilebilir. Bu önlemler sağlığınızı koruyacak. Aynı zamanda konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.