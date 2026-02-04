HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 4 Şubat 2026 tarihinde hava durumu genel olarak 5 ile 7 derece arasındaki sıcaklıklarla değişkenlik gösterecek. Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Afşin ve Nurhak ilçelerinde tahmin edilen sıcaklıklar dikkat çekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar, kalın kıyafetler giymeyi gerektiriyor. Ayrıca, yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak önem arz ediyor. Rüzgarlı havalarda uygun giysiler tercih edilmelidir.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş'ta 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişiklik gösterecek. Türkoğlu ilçesindeki hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Dulkadiroğlu ilçesinde sıcaklık 5.9 derece olarak tahmin ediliyor. Afşin ilçesinde hava sıcaklığı -2.8 derece olacak. Nurhak ilçesinde ise 0.1 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor.

Genel olarak, Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı 5 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 3 derece civarında olacak. Nem oranı %69 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı ise 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu şöyle olacak. 5 Şubat Perşembe günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmurlu olacak. 7 Şubat Cumartesi günü de yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. Sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 1.5 ile 3 derece arasında kalacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak önemlidir. Şemsiyeler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilebilir. Bu önlemler sağlığınızı koruyacak. Aynı zamanda konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul ettiİstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.