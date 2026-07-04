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Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 4 Temmuz 2026 günü hava durumu sıcak ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 dereceyi bulacak. Gece ise düşüş göstererek 20-21 dereceye inmesi bekleniyor. Batıdan esecek rüzgarın hızı saatte yaklaşık 15 km olacak. Nem oranı %91 civarında değerlendiriliyor. İlerleyen günlerde de hava sıcak ve rüzgarlı kalmaya devam edecek. Güneş ışınlarından korunmak ve bol su içmek önemli.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

4 Temmuz 2026 Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta hava durumu, sıcak ve rüzgarlı bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20-21 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı ise %91 civarında olacak. Tüm bu koşullar, Kahramanmaraş'taki hava durumunu sıcak ve rüzgarlı hale getiriyor.

Bugünkü hava durumu güneşli ve rüzgarlı. Dışarı çıkarken hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Ayrıca rüzgar, havada toz ve kir oranını artırabilir. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve rüzgarlı olacak. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 36 derece civarında bekleniyor. 6 Temmuz Pazartesi günü ise 35 derece civarında tahmin ediliyor. 7 Temmuz Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Henüz değişken bir hava durumu öngörülüyor.

Sıcak ve rüzgarlı hava koşullarında bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Rüzgar etkisiyle oluşabilecek toz ve kirlerden korunmak için yüz maskesi faydalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı koruma açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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