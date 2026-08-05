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Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 5 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40 dereceyi bulacak, gece ise 23-24 derece aralığında seyredecek. Bu koşullar yaz mevsiminin tipik niteliklerini taşıyor. İlerleyen günlerde sıcaklıklar 39-41 derece arasında değişecek. Yazın aşırı sıcak günlerinde dışarıda kalmak tehlikeli olabilir. Bu nedenle, su içmek ve koruyucu giysiler giymek sağlık açısından oldukça önemlidir.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında, gece ise 23-24 derece arasında beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Açık ve güneşli bir hava hakim olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 6 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 39-40 derece civarında olacaktır. 7 Ağustos Cuma günü ise 40-41 derece arasında olması tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, bölge halkının sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

Böylesi sıcak günlerde, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, kapalı alanlarda kalmak gerekir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Bol su içmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini unutmamalısınız.

Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olarak devam edecektir. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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hava durumu Kahramanmaraş
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