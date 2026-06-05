Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genelde güneşli olacak. Sıcaklık 30 ile 35 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15 ile 20 derece düşecek. Rüzgarlar hafif ve kuzey yönünden esecek. Nem oranı %30 ile %40 arasında değişecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmalısınız. Özellikle öğle ve öğleden sonra güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir. Ayrıca, bol su içmek sağlığınız için faydalıdır. Hafif rüzgarlar alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Hassas olanların dikkatli olmaları gerekecektir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Cumartesi günü, bazı bölgelerde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 25 ile 30 derece arasında olacak. Pazar ve pazartesi günleri hava tamamen güneşli. Sıcaklıklar 30 ile 35 derece civarında seyredecek.

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açısıyla geldiğini unutmayın. Güneş koruyucu ürün kullanmanız önemlidir. Ayrıca, bol su içmek faydalıdır. Hafif rüzgarlar alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayın. Ancak, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.