Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 35-36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20-21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %48 civarında. Rüzgar hızı ise 18 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklığının 34-35 derece arasında olması bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklıklar 34 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında bölge için tipik değerlerdir. Uzun süreli yüksek sıcaklıklar sağlık açısından risk oluşturabilir.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih ediniz. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmalısınız. Ayrıca, klimalı ortamlarda vakit geçirmek veya serinlemek için gölgelik alanları tercih etmek rahatlatıcı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havaya karşı tedbirli olmak önemlidir. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumaya çalışmalısınız.