Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Mart Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu olacak ve sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Kuzeyden esecek rüzgarın hızı saatte 9 kilometreyi bulacak. Nem oranı ise yüzde 85 civarında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü hava kısmen güneşli, 8 Mart Pazar günü ise çoğunlukla güneşli geçecek. Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması ve kat kat giyinilmesi öneriliyor.

Seray Yalçın

Kahramanmaraş'ta 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre ile esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Bu hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serin hissettirebilir.

Gelecek günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu değişiklik gösterecek. 7 Mart Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında seyredecek. 8 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında olacak. 9 Mart Pazartesi günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde üşümekten korunmak için bu önem taşıyor. Hava durumu raporlarını düzenli takip etmek de planlarınıza katkı sağlar.

