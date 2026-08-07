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Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu, 7 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir günle başlayacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 38-39 dereceye ulaşacak. İzleyen günlerde, 8 ve 9 Ağustos'ta sıcaklık değerleri 39-40 derece civarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için su tüketimi ve gölge alanlarda kalma önerileri önem taşıyor. Bu yüksek sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz koşullarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38-39 derece civarında. Gece ise 22-23 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölge için tipik yaz koşullarını yansıtıyor.

Kahramanmaraş'ta hava durumu, önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklığın 39-40 dereceye ulaşması bekleniyor. 9 Ağustos Pazar günü yine sıcaklıklar 39-40 derece civarında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 38-39 derece arasında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün ortasında dışarıda olacaksanız, bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaya çalışmalısınız. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Hava durumu, Kahramanmaraş'ta sıcak ve güneşli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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