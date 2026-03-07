HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif kar sağanağı ve serinlik ile başlayacak. Gündüz sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek ve kuzeyden esecek rüzgar saatte 9 kilometre hızla sürüklenecek. Nem oranı ise %85 civarında olacak. 8 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde daha ılıman hava koşulları bekleniyor. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemli.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif kar sağanağı ve serinlik ile başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Gün boyunca hafif kar sağanağı bekleniyor. Hava koşulları zaman zaman değişken olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 8 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında seyredecek. 9 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 14 derece arasında olacak. 10 Mart Salı günü de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek.

Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde üşümekten korunmak gerekir. Hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. 7 Mart'ta beklenen hafif kar sağanağı nedeniyle hava koşullarını kontrol etmek akıllıca olacaktır. Uygun önlemler almak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümraniye’de makas atan sürücülere 198 bin lira cezaÜmraniye’de makas atan sürücülere 198 bin lira ceza
Trump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdıTrump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.