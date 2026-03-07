Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif kar sağanağı ve serinlik ile başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Gün boyunca hafif kar sağanağı bekleniyor. Hava koşulları zaman zaman değişken olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 8 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında seyredecek. 9 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 14 derece arasında olacak. 10 Mart Salı günü de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek.

Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde üşümekten korunmak gerekir. Hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. 7 Mart'ta beklenen hafif kar sağanağı nedeniyle hava koşullarını kontrol etmek akıllıca olacaktır. Uygun önlemler almak da önemlidir.