Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 7 Ocak 2026 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında hissedilirken, gündüz 9 dereceye yükselecek. 8 Ocak’ta hafif karla karışık yağmur, 9 Ocak’ta ise hafif yağmur öngörülüyor. Dikkatli giyinmek, su geçirmez giysiler kullanmak gerektiği vurgulanıyor. Soğuk, yağışlı hava koşullarında sağlığı korumak için alınacak önlemler büyük önem taşıyor.

Taner Şahin

Kahramanmaraş'ta 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise -1 dereceye düşecek. Gündüz sıcaklık 9 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 derece olacak. Gece saatlerinde ise 2 derece civarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 3 km hızla esecek. Gündüz rüzgar hızı da 3 km olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 5 km'ye çıkacak. Gece rüzgar hızı 6 km olarak bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %67 ile %74 arasında değişecek. Kahramanmaraş'ta bugün hava durumu soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu da değişecek. 8 Ocak Perşembe günü hafif karla karışık yağmur bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü hafif yağmur olacak. 10 Ocak Cumartesi günü puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 8 Ocak'ta 2 ile -2 derece arasında olacak. 9 Ocak'ta sıcaklık 3 ile -6 derece olacak. 10 Ocak'ta ise sıcaklık 1 ile -7 derece arasında değişecek. Rüzgar hızları 8 Ocak'ta 4 ile 16 km arasında değişecek. 9 Ocak'ta rüzgar hızı 14 km olacak. 10 Ocak'ta rüzgar hızı 14 ile 7 km arasında değişecek. Nem oranı 8 Ocak'ta %46 ile %63 olacak. 9 Ocak'ta %80 ile %89 arasında değişecek. 10 Ocak'ta nem oranı %85 ile %90 arasında olacak. Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için iyi giyinmeliyiz. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmez giysiler de tercih edilmeli. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler kullanılmalı. Şapka takmak da rüzgarın etkisini azaltır. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı hava koşullarında sağlığınızı korumak için önemlidir.

