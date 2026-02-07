Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saat 07:30'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:02 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu değişecek. 8 Şubat Pazar günü hava kapalı ve bulutlu. 9 Şubat Pazartesi günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. 10 Şubat Salı günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmur görülecek. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler tercih etmelisiniz. Uygun ayakkabılar da kullanmanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre açık hava etkinliklerinizi planlamak önemlidir. Gerekli önlemleri almanız sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.