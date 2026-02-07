HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin seyredecek. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecekken, yüksek nem oranı dikkat çekecek. Rüzgar hızı 4 km/s olarak tahmin ediliyor. Sürekli değişen hava koşulları, özellikle dışarıda yapılacak planlar için uygun giyinmeyi zorunlu kılmaktadır. Su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılarla önlem alınması önem taşımaktadır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saat 07:30'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:02 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu değişecek. 8 Şubat Pazar günü hava kapalı ve bulutlu. 9 Şubat Pazartesi günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. 10 Şubat Salı günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmur görülecek. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler tercih etmelisiniz. Uygun ayakkabılar da kullanmanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre açık hava etkinliklerinizi planlamak önemlidir. Gerekli önlemleri almanız sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’daki iş merkezinde şüpheli ölüm! Silah sesine koştularIğdır’daki iş merkezinde şüpheli ölüm! Silah sesine koştular
Apartmanda böcek ilaçlaması 11 kişiyi zehirlediApartmanda böcek ilaçlaması 11 kişiyi zehirledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.