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Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 7 Temmuz 2026 Salı günü güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında seyrederken, gece sıcaklık 20-21 derece arasında değişecek. Nem oranı %15-20 seviyelerinde kalacak. Rüzgar batı yönünden 5-7 km/s hızında esecek. Gelecek günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak havada su tüketimi ve koruyucu önlemler almak önem taşıyor. Sağlıklı kalmak için dikkatli olunmalı.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kahramanmaraş'ta 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında. Gece sıcaklık 20-21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %15-20 seviyelerinde kalacak. Rüzgar batı yönünden 5-7 km/s hızında esecek.

Bugünkü hava durumu, güneşli ve sıcak geçecektir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 34-35 derece olacak. 9 Temmuz Perşembe günü de aynı sıcaklıklar öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 19-21 derece arasında değişecek. Nem oranı %11-15 seviyelerinde olacak. Rüzgar batı yönünden 6-7 km/s hızında esecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dikkatli olmak önemli. Bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysileri tercih edebilirsiniz. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmamaya özen gösterin. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korur.

Rüzgarın batı yönünden esmesi, açık alanlarda etkisini artırabilir. Uygun önlemler alarak dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bu nedenle, sağlık açısından bu önlemleri uygulamak faydalı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, konforunuzu artırır. Olumsuz sağlık sorunlarını önlemek için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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