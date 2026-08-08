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Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz sıcaklığın 38-40 derece arasında olması öngörülüyor. Gece ise 22-24 derece aralığında seyredecek. Benzer koşullar 9 Ağustos Pazar günü de devam edecek. Sıcak havalarda dışarı çıkacakların dikkatli olması, bol su tüketmesi ve hafif giysiler tercih etmesi öneriliyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak sağlık açısından önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık, 38-40 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar, 22-24 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esebilir. Nem oranı düşük olduğundan, hava koşulları daha belirgin olacak.

9 Ağustos Pazar günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. O günde hava sıcaklığı 39-41 derece arasında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklığın 38-40 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık yine 22-24 derece arasında kalacak.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketmelidirler. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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