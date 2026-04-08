Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu yerel sağanaklarla geçecek. Sıcaklık gündüz 18 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 9 dereceye düşecek. Hava koşullarının bu süreçte değişkenlik göstermesi mümkündür.

9 Nisan Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. 10 Nisan Cuma günü hafif yağmurlar bekleniyor. 11 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık gündüz 15-17 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise 6-9 dereceye inecek.

Hava koşullarının değişkenliğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kat kat giyinmek pratik bir yaklaşım olabilir. Gerektiğinde katları çıkarıp giyebilmek kolaylık sağlayacaktır.