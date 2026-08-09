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Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 9-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 37-40 derece arasında seyredecek, akşam ise 22-24 dereceye düşecek. Nem oranı %15-20 seviyesinde kalacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkatli olunması gerekiyor. Bol su tüketmek, hafif giysiler giymek ve güneşten korunmak sağlığı korumak açısından büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 38-40 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22-24 derece arasında düşecek. Nem oranı ise %15-20 seviyelerinde kalacak. Bu durum hava sıcaklığını daha hissedilir hale getirebilir.

10-12 Ağustos tarihlerinde Kahramanmaraş hava durumu yine sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıklar 37-40 derece arasında değişecek. Akşamları yaklaşık 22-24 derece serinleyecek. Nem oranı %15-20 seviyelerinde kalmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar da faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'taki bugün hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemli. Gerekli önlemleri almak sağlığınız için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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