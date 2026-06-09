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Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Haziran Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 9 Haziran 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyu sıcaklık 33 - 34 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 30 - 31 derece civarında olacak. Nem oranının %33 seviyelerinde kalması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak kişiler, bol su içmeli ve hafif giysiler tercih etmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanmak da önemlidir. Bu önlemler, sağlıklı bir gün geçirmek için gereklidir.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Haziran Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 30 - 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %33 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 5 - 6 km/saat olarak ölçülecek. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda olanlar için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak olacak. Sıcaklıklar 32 - 33 derece civarında seyredecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde sıcaklıklar 31 - 32 derece arasında olacak. Yani sıcak hava koşulları devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler tedbir almalı. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalı. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden koruyacaktır. Ayrıca, serin ortamlarda kalmak önemli. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir.

Kahramanmaraş'ta bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alırsanız, sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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