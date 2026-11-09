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Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu 09 Kasım 2026 tarihinde serin geçecek. Gün boyunca sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Havanın bulutlu olması, gün içerisinde serinliği koruyabilir. Dışarı çıkacakların sıcak tutan giysiler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde ise hava normallerine dönecek ve güneşli günler bekleniyor. Hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarına karşı önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş hava durumu, 09 Kasım 2026 tarihinde serin olacaktır. Genel sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyrediyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Güneşin etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Ancak, bulutlu havanın etkisiyle serinlik devam edebilir. Sabah dışarı çıkanlar, hafif bir ceket almayı düşünebilir. Kahramanmaraş’ta güzel bir kış günü başlangıcı var.

Bugünkü hava durumu olumsuz görünüyor. Güneş, peş peşe bulutlarla yarışacak. Gün, bulutlu ve hafif rüzgârlı geçecek. Dışarıda vakit geçireceklerin bazı değişiklikler yapması gerekebilir. Akşam saatlerine yaklaşırken, sıcaklık düşecektir. Dışarıda olanların, sıcak tutacak giysilere yönelmeleri faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerine dönecek. Sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar başlayacak. Bu yağışlar, dışarıda planlanan etkinlikleri etkileyebilir. Ancak, hafta ortasına doğru güneşli günler bekleniyor. Kahramanmaraş’ta serin bir hava durumu hakim olacak.

Dışarıda yapılan planları etkileyebilir. Hava koşulları, doğanın uyanışını ve kışın gelişini gösteriyor. Havanın değişkenliği, kapalı havalara alışmamız gerektiğini hatırlatıyor. Dışarıda geçirilen zamanlarda, kıyafetlerin kat kat olması önerilir. Hava durumuna uygun kıyafetler seçilmelidir. Kahramanmaraş’ta, beklenmedik hava durumu değişimlerine hazırlıklı olmak faydalıdır.

Kahramanmaraş hava durumu, serin ve bulutlu bir havayla bu haftaya başlangıç yapıyor. Önümüzdeki günlerde daha keyifli ve güneşli bir atmosfer bekleniyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle, insanların güzelliklerin tadını çıkarması mümkün olacaktır.

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hava durumu Kahramanmaraş
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