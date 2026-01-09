HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 9 Ocak 2026 Cuma günü soğuk hava koşulları etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 derece civarında, akşam saatlerinde ise 5 dereceye düşecek. Hafif yağışlar ile parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu aynı şekilde soğuk kalacak. Vatandaşların buzlanma ve kayma riskine karşı dikkatli olmaları önerildi. Araçlarda kış lastikleri kullanılmalı.

Taner Şahin

Kahramanmaraş'ta 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk olacak. Yağışlı hava etkili olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye inecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 9 Ocak Cuma günü yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağını açıkladı. İlçelerde yağış türleri farklılık gösterecek. Özellikle bin metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk kalacak. 10 Ocak Cumartesi günü gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hafif yağışlar görülecek. 11 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklık 7 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. 12 Ocak Pazartesi günü gündüz sıcaklık 7 dereceye ulaşacak. Sağanak yağış bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında vatandaşların dikkatli olması gerekir. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tedbirli olunmalı. Araçların kış lastikleri ile donatılması sağlanmalıdır. Islak zeminlerde kayma riskine karşı uygun ayakkabı seçimi yapılmalıdır. Islak alanlarda dikkatli yürümek önemlidir. Evlerde ısı yalıtımına dikkat edilmeli. Su sızıntılarına karşı önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
