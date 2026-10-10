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Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 10 Ekim Cumartesi günü hava durumu serin ve sonbahar kendini hissettiriyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirecekler için bu hava, piknik planları yapmak adına ideal. Ancak sabah ve akşam serinliğinde hafif ceket almak akıllıca. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18 dereceye kadar düşebilir. Açık havada etkinlik planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kahramanmaraş'ta 10 Ekim Cumartesi günü hava durumu serin. Sonbahar kendini hissettiriyor. Bugünkü sıcaklıklar genel olarak 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğleye doğru hava ısınarak 22 dereceye çıkıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 – 20 derece arasında değişiyor. Öğle saatlerinde zaman zaman bulutlu bir hava yaşanıyor. Akşam saatlerine yaklaşırken hafif bulutlu bir havaya dönüşüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin keyfini artırıyor.

Kahramanmaraş hava durumu, dışarıda vakit geçirenler için önemli. Şehirdeki etkinlikler için hava koşulları hayati rol oynuyor. Hafta sonu piknik yapmayı düşünenler için hava ideal. Ancak gün içindeki serin saatlerde hafif bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu merak konusu. Kahramanmaraş’ta sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Pazar günü yer yer daha fazla bulutlu bir hava olabilir. Ancak büyük ihtimalle açık bir gökyüzü altında serin bir gün yaşayacağız. Hafta başında sıcaklıklar biraz daha düşecek. 18 derece civarına gerileyebilir.

Açık havada vakit geçirenlerin bazı önlemler alması faydalı. Sabah erken saatlerde ve akşam serininde uygun kıyafet seçmek önemli. Ani hava değişimlerine dikkat etmekte yarar var. Plan yaparken hava durumunu kontrol etmek akıllıca bir yöntem olabilir.

Kahramanmaraş'ta sonbaharın keyfini çıkarmak için harika bir gün var. Hava durumu elverişli. Dışarı çıkıp bu güzel günün tadını çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava durumunu dikkate alarak planlamalarınızı yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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