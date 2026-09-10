HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu 10 Eylül 2026’da değişkenlik gösteriyor. Şehirde kapalı bir gökyüzü hâkimken, güneş zaman zaman kendini gösteriyor. Sıcaklık 20 derecelerde kalırken, sabah saatlerinde serin bir hava hissediliyor. Öğle saatlerinde temperature artabilir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Aniden gelebilecek yağışlara karşı hazırlıklı olmak, dışarıda keyifli zaman geçirmek için önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş'ın hava durumu, 10 Eylül Perşembe 2026'da değişken bir profil sunuyor. Şehir genelinde gökyüzü kapalı. Bazı yerlerde güneş kendini gösteriyor. Zaman zaman hafif bir serinlik hissediliyor. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için ideal. Ancak gün içinde beklenmeyen çiseleyen yağışlar olabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var.

Kahramanmaraş'taki hava durumu, sonbaharın yaklaştığını hissettiriyor. Özellikle sabahları havada serinlik hakim. Bulutlar üst katmanlarda yer alıyor. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz artabilir. Güneşin sıcaklığı yüzünüzde hissedilebilir. Ancak akşam saatlerinde serin bir hava bekleniyor. Rüzgar da etkili olacak. Dışarı çıkanların hafif bir ceket alması iyi fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından farklı bir akış yaşanabilir. 11 Eylül'de sıcaklıklar 19 - 21 derece arasında değişebilir. Bu değişimle birlikte yağış olasılığı da ortaya çıkıyor. Bulutlu günlerin sayısı artabilir. Aniden bastıran yağmurlar, plan yapanlar için sorun yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli.

Hava şartları hakkında bazı önlemler almak mümkün. Aniden değişebilecek günlerde, yanınıza şemsiye almak iyi bir fikir. Kat kat giyinmek de faydalı olabilir. Hava sıcaklıkları düşerse soğuk algınlığı riski artar. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek önemli. Yeterince sıvı almayı ihmal etmemek gerekir. Kahramanmaraş’ta hava koşullarına dikkat etmek, keyifli bir gün geçirmeniz için faydalı olacaktır.

Bugünkü hava durumu, Kahramanmaraş’ta kışın yaklaştığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde farklı hava koşulları olabilir. Dışarıda havanın değişkenliğine hazır olmak önemlidir. Uygun önlemler almak, bu güzel şehirdeki günlerinizi keyifli kılacaktır.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayıTanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı
Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne konuştu? Açıklama geldiMansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne konuştu? Açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.