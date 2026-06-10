Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34 dereceyi bulacak. Gece sıcaklık 19 ile 22 derece arasında kalacak. Hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6 kilometre civarında olacak.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü, sıcaklık 32 derece civarında olacak. Yağışsız bir gün geçirileceği öngörülüyor. 12 Haziran Cuma günü de sıcaklık 32 derece civarında seyredecek. Yağış olmayacak. 13 Haziran Cumartesi günü ise rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 32 derece civarlarında kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, güneşten korunmalı. Şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşan toz ve pisliklerden korunmak için önlemler alınmalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Sıcak havalar için uygun önlemler almak gereklidir.