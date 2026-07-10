Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu, 10 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 34 derece olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında kalacak. Hava nem oranı %66 civarında olacak. Rüzgar hızı 19 ile 20 km/saat arasında değişecek. Bu hava koşulları, şehirdeki durumu belirliyor.

Önümüzdeki günlerde de sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 38 derece olacak. 12 Temmuz Pazar günü ise 38 ile 39 derece arasında değişecek. 13 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklık 37 ile 38 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, hava durumunun aynı şekilde devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak koşullarda, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gölgelik alanlarda durmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dikkatli olunması gerekiyor. Bu önlemler, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.