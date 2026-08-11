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Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 38-39 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Su tüketiminizi artırmayı unutmayın. Ayrıca, hafif kıyafetler giyerek ve güneşten korunarak, sağlığınızı koruyabilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi serin saatlerde gerçekleştirmek faydalı olacak.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 38 - 39 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22 - 23 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı hafif olacak.

Bugünkü hava durumu, sıcak ve güneşli. Dışarı çıkarken bol su içmeye özen gösterin. Hafif, açık renkli kıyafetler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 38 - 39 derece olacak. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık yine 38 - 39 derece arasında kalacak. 14 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 37 - 38 derece civarında seyredecek. Kahramanmaraş'ta sıcak ve güneşli hava bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamaya çalışın. Açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam serinliğinde yapmanız sağlıklı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu krem kullanarak cildinizi koruyun. Serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir.

Kahramanmaraş'ta 11 Ağustos 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Su tüketimini artırmak, uygun kıyafetler giymek ve güneşten korunmak sağlığınızı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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