Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli gözüküyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 28 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 16 kilometre olacak. Nem oranı ise %33 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugünkü hava durumu sorusuna yanıt olarak, Kahramanmaraş'ta sıcak ve güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 32 derece civarında, akşam ise 28 derece olacak. Rüzgar batıdan esecek. Hızı saatte 16 kilometre. Nem oranı %33 civarında olur. Bu durum, Kahramanmaraş hava durumu açısından yazı temsil ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 31 derece civarında. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava yine sıcak ve güneşli olacak. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 29 dereceye düşecek. Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bu değişim, hava durumu açısından önemli bir durumu işaret ediyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler korunmalıdır. Şapka takmak, güneş kremi sürmek önemli. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak faydalıdır. Serin ortamlarda kalmak da sağlığı korur. Hava durumu değişiklikleri olabileceğinden, güncel tahminleri takip etmek gereklidir. Planlama yapmak bu nedenle önemlidir.