HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 11 Haziran 2026 Perşembe günü, sıcaklık 32 derece olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 28 dereceye düşerken, batı yönünden esecek rüzgarın hızı saatte 16 kilometre olacak. Nem oranı %33 civarında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. Bu dönemde güneş koruyucu önlemler almak, bol su tüketmek ve serin alanlarda kalmak önemli. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmek şart.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli gözüküyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 28 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 16 kilometre olacak. Nem oranı ise %33 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugünkü hava durumu sorusuna yanıt olarak, Kahramanmaraş'ta sıcak ve güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 32 derece civarında, akşam ise 28 derece olacak. Rüzgar batıdan esecek. Hızı saatte 16 kilometre. Nem oranı %33 civarında olur. Bu durum, Kahramanmaraş hava durumu açısından yazı temsil ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 31 derece civarında. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava yine sıcak ve güneşli olacak. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 29 dereceye düşecek. Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bu değişim, hava durumu açısından önemli bir durumu işaret ediyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler korunmalıdır. Şapka takmak, güneş kremi sürmek önemli. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak faydalıdır. Serin ortamlarda kalmak da sağlığı korur. Hava durumu değişiklikleri olabileceğinden, güncel tahminleri takip etmek gereklidir. Planlama yapmak bu nedenle önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dört adımlı yol haritası! Özgür Özel'in yeni partisi için o tarih öne çıktıDört adımlı yol haritası! Özgür Özel'in yeni partisi için o tarih öne çıktı
Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a sorulduTürkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdiler! Kimse bunu beklemiyordu

Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdiler! Kimse bunu beklemiyordu

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.