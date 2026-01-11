HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 11 Ocak 2026 Pazar günü, soğuk ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Sabah sıcaklığı 4 derece civarında olacakken, gündüz 6 dereceye kadar yükselecek. Sağanak yağışlar gün boyunca etkili olacak. Rüzgar doğu yönünden başlayarak, akşam saatlerinde 18 kilometreye ulaşacak şekilde güçlenecek. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, su geçirmez giysiler ve kat kat giyinmek büyük önem taşıyor. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması öneriliyor.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu, soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 4 derece civarında bekleniyor. Yağmurlu bir hava hâkim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 dereceye yükselecek. Sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Yağmurlu hava koşulları sürecek.

Rüzgar doğu yönünden saatte 10 kilometre hızla başlayacak. Gündüz saatlerinde rüzgar güneydoğu yönüne kayacak ve saatte 13 kilometreye ulaşacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı saatte 16 kilometreye çıkacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı saatte 18 kilometreye kadar yükselebilir.

Nem oranı gün boyunca yüksek olacak. Sabah saatlerinde %91, gündüz saatlerinde %87, akşam saatlerinde %93 ve gece saatlerinde %93 civarında seyredecek. Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor. Yağmurlu havadan kaçınmak için su geçirmez kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın etkisinin artmasından dolayı, kat kat giyinmek de önemli. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'taki önümüzdeki günlerde havanın durumu şu şekildedir. 12 Ocak Pazartesi, sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. 13 Ocak Salı, sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında değişecek. Hafif bir kar yağışı öngörülüyor. 14 Ocak Çarşamba ise sıcaklıklar -4 ile -1 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle uygun giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giyilmesi önemlidir. Karla karışık yağmurlu hava, yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak, bu koşullarda hayati önem taşır.

Kahramanmaraş'ta hava durumu, önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı devam edecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak ve önlemler almak faydalı olacaktır. Hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı ve dikkatli davranılmalıdır.

