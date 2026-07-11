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Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü beklenen hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 37-38 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21-22 derece civarında seyredecek. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, dışarıda vakit geçirenler için dikkatli olmaları gerekliliğini artırıyor. Su tüketimini artırmak, hafif giysiler tercih etmek ve güneşten korunmak önemli önlemler arasında. Sıcak havalarda hassas gruplar daha dikkatli olmalı.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37 - 38 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı hafif olacak.

12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı yine 37 - 38 derece seviyesinde olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36 - 37 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 21 - 22 derece arasında devam edecek. Nem oranı düşük, rüzgar hızı ise hafif kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olması önem taşır. Bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Sıcak havalarda hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmamak gerekir.

Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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