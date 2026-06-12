Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 derece civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

Bölge genelinde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün. Güzel havanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif rüzgarların etkili olabileceği unutulmamalı.

Önümüzdeki günlerde değişken hava durumu yaşanacak. 13 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 31 derece, gece ise 18 derece civarında olacak. 14 Haziran Pazar günü ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içindeki sıcaklık 28 derece, gece sıcaklığı ise 17 derece civarına düşecek. 15 Haziran Pazartesi rüzgarlı bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 31 derece, gece ise 17 derece olacak.

Bu değişken hava koşulları, dışarıda etkinlik planlayanlar için önemli. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde yağış olacağı için dikkatli olunmalı. Yanınızda uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almakta yarar var.

Kahramanmaraş'ta 12 Haziran Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanması bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak her zaman avantaj sağlar.