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Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu, 12 Kasım 2026 yılında ilginç bir seyir izliyor. Gri bulutlar şehirde gün boyunca hafif yağış yükseğini taşırken, sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde yağmur etkisini artıracak. İlerleyen saatlerde ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hafta sonu için ise, güneşli günler ve serin akşamlar hazırlık gerektiriyor. Dışarı çıkacakların giysi tercihlerinde dikkatli olması önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş hava durumu, 12 Kasım 2026 tarihinde ilginç bir tablo sunuyor. Şehrin üzerini kaplayan gri bulutlar mevcut. Hava sıcaklıkları ortalama 20 derece civarında seyrediyor. Bu durum, mevsim geçişinin bir göstergesi. Gün boyunca hafif yağış bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde yağmur daha belirgin hale gelecek. Dışarıda zaman geçirecekler, yanlarına bir şemsiye almalı. Rüzgâr hafifçe hissedilecek. Soğuk havanın etkilerini de hissetmeleri muhtemel.

Gün ortalarında sıcaklıklar 19 dereceye düşebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 17 derece civarında olması bekleniyor. Böyle bir hava durumu, dışarı çıkacaklar için keyifli olabilir. Ancak, giysi tercihlerinde akıllı seçimler yapılması gerekiyor. Nazik ve hafif katmanlı giysiler, ısınma sağlayacak. Ayrıca, gün içinde değişen sıcaklıklara uyum sağlamanıza yardımcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı seyreder. Cuma günü sıcaklıklar 21 dereceye kadar çıkacak. Genel olarak bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Cumartesi günü azalan bulutluluk ile güneş daha fazla kendini gösterecek. Pazar günü ise yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıkların 18 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Bu durumda, hafta sonunu değerlendireceklerin hava durumunu göz önünde bulundurması önemli.

Kahramanmaraş'ta hafta sonu dışarı çıkacaklar için bazı önlemler almak gerekiyor. Gün içerisinde ne giyeceğinizi düşünmek önemli. Özellikle serin akşamlar için daha kalın giyinmek iyi bir fikir. Bir ceket veya hırka bulundurmak da faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dış mekan aktivitelerinizi gözden geçirmeniz, uygun alternatifler düşünmenizi sağlar.

Hava durumu, hem hazırlık hem de keyif açısından önemli ipuçları sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarını takip etmek, yaşamınızı daha verimli planlamanızı sağlar. Hava değişimlerini göz önünde bulundurarak, her anın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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