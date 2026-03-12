Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu genel olarak güneşli. Hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 14 kilometre olacak. Nem oranı sabah %65. Gündüz %42, akşam %75, gece ise %76 olacak. Gün doğumu 06:48’de, gün batımı ise 18:35’te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu değişecek. 13 Mart Cuma günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında. Gece ise sıcaklık 4 derece olacak. 14 Mart Cumartesi günü yağmur geçişleri yaşanabilir. Gündüz sıcaklık 14 derecede kalacak. Gece sıcaklığı 7 dereceye çıkacak. 15 Mart Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık yine 14 derece. Gece 5 derece civarında olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye yanınıza alın. Uygun kıyafet seçimi üşümekten korur. Hava durumu raporlarını düzenli takip etmelisiniz. Planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.