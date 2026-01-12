HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, 12 Ocak 2026'da soğuk ve yağışlı hava koşullarıyla karşılaşacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında, gündüz ise 4 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurun etkisi sürecek. Rüzgarlar doğudan 11 km/saat ile esecek. Nem oranı ise yüksek olarak %95 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava şartlarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda dikkatli olmak ve sıcak giyinmek önemli.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 5 derece civarında. Yağmurlu koşullar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 3 derece seviyelerinde kalacak. Karla karışık yağmurlu hava etkisini sürdürecek.

Rüzgarlar doğu yönünden sabah saatlerinde 11 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde ise 6 km/saat hızla güney yönünden esmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Sabah %95, gündüz %95, akşam %97 ve gece %97 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava koşulları benzer şekilde olacak. 13 Ocak 2026 Salı günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye ulaşacak. Hafif yağmurlu hava devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu hava hakim olacak.

14 Ocak 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı -5 derece civarında olacak. Kısmen güneşli hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -5 dereceye düşecek. Kısmen güneşli hava etkisini sürdürecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -5 derece seviyelerinde kalacak. Kısmen güneşli hava devam edecek.

15 Ocak 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı -3 derece civarında. Alçak bulutlu hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -3 dereceye düşecek. Alçak bulutlu hava devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -3 derece seviyelerinde kalacak. Alçak bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yağışlı hava nedeniyle yolların kayganlaşabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Sağlık sorunlarından kaçınmak için sıcak içecekler tüketilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulmasına özen gösterilmelidir.

