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Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Ekim Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 13 Ekim'de hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah serin başlayan hava, gündüz 20 dereceye kadar çıkıyor. Gün içerisinde hafif yağış bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkacakların şemsiye alması tavsiye ediliyor. Akşam serinliği ile birlikte sıcaklık 15 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar da azalacak ve hafif yağışlar devam edecek. Dış mekan aktiviteleri için uygun giyinmek önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Ekim Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Ekim Salı 2026 tarihi itibariyle Kahramanmaraş’ta hava durumu değişken. Sabah saatlerinde hava serin. Gündüz sıcaklık 20 dereceye kadar çıkıyor. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer hafif yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiyelerin alınması önemli.

Bugünkü hava durumu akşam saatlerine doğru serinleyecek. Gece sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Kahramanmaraş’ta dış mekan aktiviteleri için hava şartları dikkate alınmalı. Serin akşamlar sıcak giysi tercih etmeyi gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmektedir. Kahramanmaraş’ta yarından itibaren sıcaklıklar düşecek. Hafif yağışlı hava koşulları da devam edecek. 14 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 18-21 derece arasında olacak. Yağışların ardından temiz havanın gösterilmesi bekleniyor. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak faydalı.

Yağışlı havalarda dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Yollar kayganlaşabilir, bu da trafiği olumsuz etkiler. Alerji veya astım hastalığı olan bireylerin hava değişimlerine dikkat etmesi önemli. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için uygun kıyafetler seçmek akıllıca olacaktır.

Kahramanmaraş hava durumu, çeşitli hava koşullarıyla doludur. Önümüzdeki günlerde benzer durumun devam etmesi öngörülüyor. Dışarıda zaman geçirecekler takvimlerini buna göre ayarlamalı. Hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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