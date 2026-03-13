Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Mart Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 ile 8 derece arasında bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 ile 16 derece arasında olacak. Hava genellikle açık olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 ile 9 derece arasında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 derece arasında bulunacak. Gece havası parçalı bulutlu kalacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 16 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 9 kilometre olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde rüzgar batı yönünden tekrar esecek. Hızı bu sefer saatte 10 kilometre civarında olacak. Gece saatlerinde ise rüzgar kuzeybatı yönünden esmeye başlayacak. Hızı saatte 5 kilometre olarak bekleniyor.

Nem oranı sabah saatlerinde %59 seviyesinde kalacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %37'ye düşecek. Akşam saatlerinde bu oran %66 olacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %86'ya yükselecek.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz ortalama sıcaklık 14 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Mart Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14 derece civarında bulunacak. 15 Mart Pazar günü sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık yine 14 derece civarında olacak. 16 Mart Pazartesi günü de sağanak yağmur öngörülüyor. Sıcaklık 17 derece civarında olabilir.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine dikkat etmek gerekir. Kat kat giyinmek önerilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen kıyafetler seçebilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu şekilde rahatlık sağlanacaktır.